عقوب يبحث سير الخدمات الصحية وسلامة المرضى جنوبي ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خاص

استقبل وزير الصحة بالحكومة المؤقتة الدكتور سعد عقوب، اليوم الأحد، مدير عام مركز سبها الطبي الدكتور عبدالرحمن عريش، ومدير مصرف الدم سبها أحمد عمر حامد، إضافة إلى مدير مركز علاج الأورام سبها الدكتور إبراهيم حسن معتوق وعن المختبر المرجعي سبها عبدالسلام مالك.

وناقش عقوب خلال الاجتماع الإداري الموسع سبل تقديم الدعم وحصول المواطنين على الرعاية الصحية الأولية داخل بلدية سبها، وما جاورها، ومناقشة العديد من الموضوعات الهامة، والمشاكل التي تعاني منها كافة المنشآت الصحية والطبية ببلدية سبها من الناحية القانونية والإدارية والمالية والطبية .

وأشار الوزير إلى أن الاجتماع يأتي في إطار اللقاءات الدورية التشاورية لاستطلاع آراء مديري ومسؤولي الصحة حول كل ما يتعلق بالنظام الصحي ببلدية سبها وما جاورها .

كما تضمن الاجتماع تسليط الضوء على عدد من الموضوعات من الناحية الإدارية والمالية والطبية والتركيز على جودة الخدمات وتوحيد الجهود وسلامة المرضى والخدمات الصحية بالمؤسسات الصحية المختلفة وتحسين الأداء على كافة المستويات، وذلك وفق الاحتياجات الراهنة للنظام الصحي وما تتطلبه المرحلة القادمة وفق الرؤى لمديري المستشفيات وذلك على ضوء معطيات الأوضاع الراهنة في البلاد والتغير في خارطة الأمراض والمؤشرات الصحية ببلدية سبها ومجاورها .

وأكد الحاضرون على ضرورة اتخاذ عدة تدابير وآليات التعاون اليومي والمستمر فيما بين القطاعات الصحية بالمدينة وتحديد الاحتياجات الفعلية وتذليل كافة الصعاب وفق الإمكانيات المتاحة لحل كافة المختنقات العاجلة والطارئة بما تلبي متطلبات المراحلة، حيث صيغت وفق الاحتياجات الراهنة للنظام الصحي و ذلك من خلال تنسيق الجهود وتقديم كامل الدعم وتأخذ كافة الإجراءات الاحترازية .

وفي ختام الاجتماع وجه وزير الصحة إلى ضرورة التعاون والمضي قدما بالعمل متمنيا للجميع التوفيق، مثمناً الجهود الكبيرة والمخلصة التي يبذلها مسؤولي الصحة ببلدية سبها لتحقيق المصلحة العامة للعمل .