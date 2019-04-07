تعرف على القيمة التي رصدتها الحكومة المؤقتة لتنفيذ بعض المشاريع في البيضاء

تعرف على القيمة التي رصدتها الحكومة المؤقتة لتنفيذ بعض المشاريع في البيضاء

أخبار ليبيا 24 – خاص

بحث رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني تنفيذ المشاريع الصادرة بحقها الاذن في بلدية البيضاء بقيمة 158,650.000 دينار ليبي، وذلك خلال اجتماع عقده مع عضو مجلس النواب عن مدينة البيضاء عبد المطلب ثابت، وزير الحكم المحلي الدكتور عادل عوض الزايدي.

وحضر الاجتماع رئيس المجلس التسييري لبلدية البيضاء علي حسين محمد، ومدير أمن مديرية البيضاء عقيد خالد عبد العزيز البسطة، ومدير مكتب المشروعات ببلدية البيضاء المهندس السنوسي الدردفي، إضافة إلى مدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء بديوان مجلس الوزراء السيد رضا فرج الفريطيس.

واستعرض الاجتماع مستوى تنفيذ المشروعات الصادر بشأنها الإذن بالتعاقد من قبل مجلس الوزراء بقيمة بلغت 158,650.000 د.ل.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على متابعة كافة المشاريع مع القطاعات ذات العلاقة وتفعيل كافة المشروعات التي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء.

ووافق الثني على جملة من المشروعات الملحة والضرورية بالبلدية تعدت قيمتها 15،000.000 د.ل في مجال الطرق والإسكان والمرافق، إضافة إلى الموافقة على توفير آليات خدمية و إدارية لمديرية أمن البيضاء.