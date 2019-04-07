المسماري : قوات الوفاق انتهت على الأرض ولم يعد لهم سوى الإعلام

أخبار ليبيا 24 – خاص

حذر المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري كافة أهالي ليبيا من أخذ الحيطة والحذر من إعلام جماعة الإخوان المسلمين والليبية المقاتلة المظلل والخسيس .

المسماري قال – خلال مؤتمره الصحفي الاستثنائي اليوم الأحد حيال العمليات القتالية في طرابلس – إن قوات الوفاق انتهت على الأرض ولم يعد لهم سوى اللسان عبر قنواتها الخبيثة التي تبث الأخبار الكاذبة .

وأوضح أن العديد من وسائل الإعلام الدولية تسألنا عن أشياء لا أساس لها من الصحة ممرها لهم إعلام التابع للإخوان المسلمين، لافتًا إلى أن طرابلس مختطفة فعليا من الإرهاب، وتفاجأنا اليوم أن هناك أمريكان كانوا في طرابلس ويقومون بحماية البعثات الدبلوماسية، وتبين أن كل السفراء ليسوا في سفاراتهم وإنما كانوا في مقر سياحي تحت حماية الأمريكان .

وذكر المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة أن 300 جندي أمريكي عدد هائل في طرابلس خاصة مع أسلحتهم المتطورة وأكد أن طرابلس لم تكن تدار كما تدار العواصم .

وأشار إلى أن وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا استنجد بقوات من مدينة مصراتة لأنه في خطر فعلي، ومنذ فترة ونحن نرصد تحركاته، مضيفًا أن قوات وطنية من البنيان المرصوص لاتزال تعاني تجاهل السراج حتى الوقت الراهن والكتائب المؤدلجة هي من استفادت .

وتسأل المسماري من أجل ماذا طلب باشاغا الأموال، طالما أن الأمريكان هم من كانوا يحمون البعثات الدبلوماسية، وحينما سندخل طرابلس سيتكشف لدينا المزيد من جرائم الجهويين ودواعش المال العام .

وأضاف “علاقة علي الصلابي الأب الروحي للإخوان بدأت تتكشف مع السراج، وحربنا بالأمس كانت مع تنظيم القاعدة وخرج معهم المهدي البرغثي في العديد من الصور، وأن وقت معركة تحرير طرابلس محدد منذ العام 2014 وليس الآن .

وأكد أن قوات الجيش خرجت لحماية الشعب وليبيا ولبسط الأمن والاستقرار على كامل التراب الليبي، وأهل طرابلس ليبيين ونحن نقاتل لأجلهم، كل الجيوش تقدم نفسها لأجل بلدانها، عملية تحرير طرابلس عملية عقائدية وطنية نموت بأجلها .

وكشف أن القوات المسلحة قامت لأول مرة بقصف العدو وأصابته إصابة مباشرة في منطقة حوش الستين وقامت بعمليات إسناد جوي بطريق المطار والنقلية دعما للقوات البرية، موكدًا أن الجيش لايزال يتمركز في مواقعه .

وأشار المسماري إلى أن مطار طرابلس أصبح في ظهر قواتنا وهو تحت السيطرة الكاملة، وليس لديهم قوة أكبر من قوتنا وبالتالي ليسوا قادرين على أية التفافات .

ونوه إلى أن المجموعات الإرهابية المتورطة في دماء وأموال الليبيين هي من تقف ضد الجيش، والمجلس الرئاسي يشتري ذمم الشباب ويغريهم بالمال لقتال الجيش.

وبخصوص منطقة ورشفانة، قال المسماري فقد حسم الأمر فيها شعبيًا وعسكريًا ولم ندخل قرية أو مدينة إلا مع ترحيب الأهالي .

وكشف نحن نقاتل في سبعة محاور والأمور تسير بشكل جيد وبعد قصف السواني بدأت قواتنا البرية تتقدم، وليست كل الألوية دخلت في المعارك .

وأوضح أن العمليات العسكرية هي من ستنجح الأمم المتحدة في عقد مؤتمرها الجامع، وليس بيننا وبينهم سوى السلاح وعملياتنا مستمرة ولن نتوقف .