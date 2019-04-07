الثني يبحث مع وكيل عام وزارة الدفاع سير المعارك في طرابلس

الثني يبحث مع وكيل عام وزارة الدفاع سير المعارك في طرابلس

أخبار ليبيا 24 – خاص

بحث رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني اليوم الأحد سير عمل معارك القوات المسلحة في مناطق غرب ليبيا ومحيط العاصمة طرابلس وذلك خلال اجتماع عقده مع وكيل عام وزارة الدفاع اللواء يونس فرحات.

وناقش الثني مع فرحات الأوضاع العسكرية في تلك المناطق وعمل الحكومة المؤقتة من خلال أجهزتها على تأمين ظهر القوات المسلحة وضمان إيصال كافة الخدمات للمواطنين وعدم انقطاعها، مؤكدًا تسخير كافة إمكانيات الحكومة لخدمة الجيش خلال الحرب المقدسة التي يخوضها لتخليص الوطن من الميليشيات المسلحة.