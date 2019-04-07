سلاح الجو يشن غارات على تمركزات المليشيات في ضواحي طرابلس

سلاح الجو يشن غارات على تمركزات المليشيات في ضواحي طرابلس

أخبار ليبيا24

أكدت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة اليوم الأحد أن مقاتلات سلاح الجو الليبي شنت غارات في ضواحي طرابلس على تمركزات للميليشيات المسلحة.

وأضافت الشعبة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن طائرات سلاح الجو تمكنت من إصابة أهدافها بدقة بالغة.

وأشارت شعبة الإعلام الحربي إلى أن استعمال سلاج الجو جاء بعد أن أقدمت الميليشيات على استخدام الأسلحة الثقيلة بما يهدد حياة المدنيين.

وأفادت شعبة الإعلام الحربي أنه بهذه الغارات نؤكد أننا قادرون على دك تمركزات العدو وأننا قادرون على حماية المدنيين وأرواحهم وممتلكاتهم.

يشار إلى أن القوات المسلحة تخوض معارك على تخوم مدينة طرابلس ضمن عملية تحرير العاصمة من المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية التي أطلقها القائد العام للقوات المسلحة مشير خليفة حفتر.

وكانت قاعدة مصراتة الجوية أعلنت اليومين الماضيين استهداف تمركزات القوات المسلحة بعد صدور الأوامر من رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة باستعمال سلاح الجو خلال هذه المعارك.