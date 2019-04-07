ناصر الدعيسي يكتب : ليبيا الجمهورية الثّانية !

0

أخبار ليبيا 24 ــ خاصّ

 الزّمن أصبح سريعا جدّا، الأحداث تتلاحق تباعًا وتفرز معالم جديدة، كل يوم .

فمن قمّة جدّه بين المشير والعاهل السعودي، والتي كان لها الأثر الكبيرعلى المشهد السياسي؛ وذلك لأن قائد الجيش أصبح مدعوما من أكبر قوّتين في المنطقة وهما السّعودية ومصر .

وهذا الموقف السياسي، سيدفع بتوجّهاته السياسية، التي أفصح عن بعضها في لقائه بالشباب الليبي في الرجمة أخيرا، وفي مقدمتها أن هناك حكومة وحدة وطنية، سوف تشّكل في غضون أسابيع فقط .

وهي رسالة واضحة، بأن هناك مشروع وطني، من أجل البداية في حل المأزق السياسي، مع الطرف المقابل (المجلس الرئاسي) .

وحين يكون الجيش الوطني، قد تواجد في العاصمة على ضوء هذه التصريحات، والتي هي دلالة على أن اتفاق الإمارات هو السائد .

وأن اللقاء الجامع الذي يسعى له “غسان سلامة” هو وجه آخر لاستكمال هذه المهمة الوطنية .

فخروج الليبيين من هذه الأزمة، يعني أن انتخابات برلمانية ورئاسية، سوف تترجل عاجلا للمشهد؛ كي تصنع واقعا جديدا، وهو بناء الدولة الليبية القادمة .

الجمهورية الثانية في البلاد بعد محنة صعبة، عاشها الليبيون ثماني سنوات عجاف انتُهكت فيها البلاد سياسيا واقتصاديا، وتعرضت ثرواتها للسطو والنهب الممنهج، من الميليشيات والنخب السياسية .

فعودة الجمهورية الثانية محاولة متقدمة جدا لبناء الوطن، الذي غاب طويلًا عن هذا العالم، وأصبح تائها وسط هذا التغّول المفجع، من الذين أرادوا له التّموضع القاتل .

ليبيا هي الحلّ رغم كافّة الاسقاطات الصغيرة، والجمهورية الثانية هي المستقبل الواعد.

المزيد من الأخبار

تضاؤل الحضور الإعلاميّ لــ”داعش”

الدّواعش يفقدون ثقتهم بقادتهم ويبحثون عن ملاذ آمن

الدكتور علاء حمودة يكتب : ماذا تعرف عن حرب الجيل الرابع ؟

فئران “داعش” القذرة تلوذ بالفرار

المزيد

تضاؤل الحضور الإعلاميّ لــ”داعش”

الدّواعش يفقدون ثقتهم بقادتهم ويبحثون عن ملاذ آمن

الدكتور علاء حمودة يكتب : ماذا تعرف عن حرب الجيل الرابع ؟

تابعنا على أنستجرام @akhbarlibya24