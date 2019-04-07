مصدر: مقتل عدد من عناصر مليشيات طرابلس في اشتباكات وادي الربيع

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أخبار ليبيا24ــ خاصّ
كشف مصدر مطلع أن أحد قادة مليشيات طرابلس “محمد عبدالسلام قشيرة” والمكنى “العباسي” التابع لمليشيا (301) قد قتل خلال المواجهات مع القوات المسلحة الليبية في محور وادي الربيع طرابلس .

وأضاف المصدر أنه قتل أيضًا خلال المواجهات مع القوات المسلحة الليبية في محور وادي الربيع – طرابلس المليشياوي “زكريا أحمد التركي” والشهير بــ أسد الهاوزر” التابع لمليشيا النواصي.

وأوضح المصدر أن المليشياوي “سراج محمد الككلي” التابع لمليشيا الأمن المركزي أبوسليم قتل خلال المواجهات مع القوات المسلحة الليبية، في محور وادي الربيع – طرابلس.

وأكد المصدر مقتل “وسيم التركي” و “صهيب زرتي” التابعين لمليشيا النواصي خلال المواجهات مع القوات المسلحة الليبية، في محاور وادي الربيع – طرابلس.

يشار إلى أن القوات المسلحة العربية الليبية تخوض اشتباكات عنيفة ضد المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية، في العاصمة طرابلس عقب إعلان القائد العام المشير “خليفة حفتر” عملية تحرير طرابلس.

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