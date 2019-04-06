رئيس الشرطة القضائية يتفقد الأوضاع داخل سجن قرنادة

أخبار ليبيا 24 – خاص

تفقد رئيس جهاز الشرطة القضائية عميد بالقاسم الزنتاني، الأوضاع داخل مؤسسة الإصلاح والتأهيل قرنادة، لمتابعة سير العمل وتطبيق قانون السجون.

وأطلع الزنتاني، على أوضاع أعضاء الشرطة القضائية والنزلاء والرعاية الصحية والتموين الخاص بهم، لحصر المتطلبات التي تعيق العمل داخل الفرع والمؤسسة ومتابعة سير العمل بأكثر انضباطية.

وأكد الزنتاني، على ضرورة صيانة مؤسسة الإصلاح والتأهيل قرنادة والاهتمام بها في القريب العاجل، بعد اطلاعه على البنية التحتية لها.

يشار إلى أن وزير العدل بالحكومة المؤقتة محمود الفيتوري، كلف الأسبوع الماضي، مدير عام مركز الخبرة القضائية، لإرسال فريق طبي ولجنة طبية تابعة لمركز الخبرة القضائية والبحوث لإجراء الكشوفات الطبية اللازمة للنزلاء باستثناء عنبر الموقوفين.v