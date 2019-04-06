مصدر مسؤول يكشف عن قرب عودة الملاحة الجوية لمطار الأبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

كشف مصدر مسؤول، عن استئناف الرحلات الجوية قريبًا بشكل مستمر من مطار الأبرق الدولي بعد انتهاء عمليات الصيانة بداخله.

وأفاد المصدر لـ”أخبار ليبيا 24″، بأنه سيتم تسيير أول رحلة من مطار الأبرق يوم 24 من شهر أبريل الجاري، للأراضي المقدسة تليها رحلات داخلية ودولية حسب جدول سيعلن عنه في حينه.

وجرى الاتفاق على ذلك خلال اجتماع عُقد بمقر مصلحة المطارات في مدينة البيضاء، حضره رئيس مصلحة المطارات امحمد محمد الأطرش، ومدير إدارة المشاريع الهندسية محمد مصباح، ومدير مكتب التفتيش والمتابعة بالمصلحة محجوب محمد محجوب ومدير عام مطار الأبرق الدولي أبوبكر مفتاح ، ومفوض عن الشركة المتعاقدة على مشروع صيانة الصالة صلاح ديلوم.

الجدير بالذكر أن مطار الأبرق توقف عن العمل منذ أكثر من عامين، وتوقفت الملاحة الجوية به، باستثناء الطائرات التي كانت تنقل السيولة النقدية لمصرف ليبيا المركزي أو بعض الرحلات الخاصة بالسياسيين.

وكان مطار الأبرق، قد تحول إلى مطار يستقبل جميع الرحلات التي كانت تقصد مطار بنينا الدولي أثناء توقف الملاحة الجوية به خلال فترة الحرب على الإرهاب بمدينة بنغازي رغم قدرته الاستيعابية المحدودة.

وفي تلك الفترة واجه مطار الأبرق انتقادات المسافرين لتجاوزات يقوم بها بعض العاملين به بتصرفات فردية أساءت إلى سمعته، وعقب توقفه تكبد سكان منطقة الجبل الأخضر ومحيطها عناء السفر لمدينة بنغازي لغرض السفر والتنقل.