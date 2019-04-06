إدارة الخدمات الصحية ببنغازي تحيي يوم الصحة العالمي

أخبار ليبيا 24 – خاص

بمناسبة يوم الصحة العالمي الذي سيوافق يوم غد الأحد نظم مكتب الإعلام والتوعية والتثقيف الصحي بإدارة الخدمات الصحية ببنغازي اليوم السبت بقاعة المسرح بمقر الإدارة في منطقة بالعون نظم احتفالية إحياءً لهذه المناسبة .

وقد افتتح برنامج الاحتفالية بكلمة من مدير إدارة الخدمات الصحية بنغازي ناصر الكاديكي التي رحب فيها بالحضور وتحدث فيها عن موضوع يوم الصحة العالمي الذي يركز في هذا العام على التغطية الصحية الشاملة والرعاية الصحية الأولية.

كما تركز عليه وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة، حيث أعلنت أن العام 2019 هو عام الرعاية الصحية الأولية.

ومن جهته، أكد مدير مكتب الإعلام والتوعية والتثقيف الصحي بإدارة الخدمات الصحية – بنغازي أحمد العوامي على ضرورة الاستثمار في الرعاية الصحية الأولية التي تعتبرها منظمة الصحة العالمية من الوسائل ذات المردودية العالية في تحقيق التغطية الصحية الشاملة، وتؤدي الحدِّ من الحاجة إلى رعاية أكثر تكلفةً وتعقيدًا .

كما ألقى المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية في ليبيا الدكتور أحمد العليقي ورقة عن دور منظمة الصحة العالمية في دعم برامج الرعاية الصحية الأولية.

وتم بعد ذلك عرض شريط مرئي عن إدارة الخدمات الصحية ببنغازي، وفي ختام البرنامج فتحت حلقة نقاش حول موضوع يوم الصحة العالمي، والرعاية الصحية الأولية ، وبعض القضايا الصحية الأخرى كحوادث الطرق والأمن الغذائي، وصحة البيئة.

يشار إلى أن السابع من شهر أبريل هو اليوم الذي يوافق تأسيس منظمة الصحة العالمية في العام 1948م وبذلك أصبح السابع من شهر أبريل من كل عام يوماً عالمياً للصحة يحتفل به في كل أنحاء العالم ، ويتم في كل عام اختيار موضوع ليوم الصحة العالمي يسلط فيه الضوء على المجالات ذات الأولوية التي تهم الصحة العامة في العالم، حيث يتيح يوم الصحة العالمي، بتركيزه على القضايا الصحية فرصة للشروع في عمل جماعي من أجل حماية صحة الناس وعافيتهم.