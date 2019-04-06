معارك طرابلس تدخل بعض مناطقها في إظلام تام

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أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق الهيرة والعزيزية ووادي الربيع وبئر العالم والسبيعة وبعض المناطق في مدينة غريان.

وأفاد مصدر مسؤول بالشركة لـ”أخبار ليبيا 24″، بأن التيار الكهربائي انقطع عن تلك المناطق، نتيجة إصابة دوائر الخطوط الهوائية جهد 30 ك ف المعذية لمحطات 30,,11ك ف جراء الاشتباكات الدائرة هناك.

الجدير بالذكر أن هناك معارك مسلحة تدور رحاها داخل العاصمة طرابلس وضواحيها، بين القوات المسلحة العربية الليبية والمليشيات المسلحة بتلك المدينة.

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