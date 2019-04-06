محمود الورفلي : المليشيات أهون من قوات حفتر

أخبار ليبيا 24 – خاص

كشف عضو المؤتمر الوطني السابق عن حزب العدالة والبناء محمود عبدالعزيز في مقطع فيديو مسجل إنه لا تفاوض ولا حوار مع قائد الجيش المشير خليفة حفتر، لافتًا إلى أن القتال هو الحل حتى إعادة ” رعاع حفتر ” إلى السلوم، حسب وصفه .

وطالب الورفلي الأمازيغ بالمشاركة في العمليات العسكرية الدائرة في طرابلس، مهددًا “إذا لم تنضموا للقتال سأنشر عدد السلاح الذي تملكونه من رزق الليبيين، في أشارة إلى امتلاكهم لأعداد كبيرة من السلاح والدبابات والأسلحة الثقيلة ” .

وقال الورفلي نعلم جيدًا أن هناك مليشيات في طرابلس، إضافة إلى فاسدين وسراق للمال العام، لكن تضل كل هذه الفئات أهون من قوات حفتر، التي تريد بنا العودة إلى حكم العسكر .