السراج :  “حفتر” هدم الفرصة الأخيرة لتحقيق الاستقرار في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خاص

وجه رئيس المجلس الرئاسي القائد الأعلى للجيش فائز السراج كلمة اليوم إلى الشعب الليبي حول الأوضاع الراهنة والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وقال السراج لقد كان التفائل يغمرنا ولأيام قليلة مضت، بوجود فرصة حقيقية لتحقيق الاستقرار في بلادنا، وأن هناك اجماع وتفاهمات على استبعاد الحل العسكري، وأن المؤتمر الوطني الجامع الذي طرحه المبعوث الأممي هو المدخل إلى مرحلة مستقرة، عبر انتخابات عامة تجري نهاية السنة تكون عماد الدولة المدنية الديمقراطية.

وأضاف قائلا : ” للأسف كان هناك من يتربص بهذه الآمال، ويخفي توجها يستهدف تقويض العملية السياسية من أساسها، ويغرق البلاد من جديد في دوامة من العنف والحرب المدمرة، مدفوعا برغبات شخصية ونزوات فردية”.

وتطرق الرئيس لجهوده منذ تولى مسؤولياته لتعزيز الوفاق بين أبناء الشعب الواحد، وزياراته للرجمة قبل ثلاثة أعوام للقاء المشير خليفة حفتر، مرورًا بلقاء باريس وباليرمو وانتهاء بلقاء أبوظبي في إطار إنهاء أزمة البلد .

وتحدث رئيس المجلس الرئاسي عن مباحثات القاهرة لتوحيد المؤسسة العسكرية، وتطرق للجهد المبذول مع بعثة الأمم المتحدة، لدعم الملتقى الوطني الجامع، سعياً لبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة .

وقال السارج إنه ما بدأ الحل يلوح في الأفق، واستبشر الليبيون خيراً، وتركزت أنظار العالم بأسره على ليبيا، وفي أثناء استضافته للأمين العام للأمم المتحدة تم نقض العهد ومحاولة الطعن في الظهر، لنتفاجأ بتحركات عسكرية مصحوبة بخطاب تعبوي من حفتر، تعود مفرداته إلى زمن الديكتاتوريات والحكم الشمولي، يتحدث فيها عن الفتوحات وتحرير مدننا وعاصمتنا من الإرهاب والمجرمين .

وتوجه الرئيس بحديثه إلى الضباط وكافة منتسبي القوات المسلحة والقوات المساندة لها قائلا لقد مددنا يدنا للسلام، لكن الاعتداء الذي حدث من القوات التابعة لحفتر ، وإعلانه الحرب على مدننا وعاصمتنا، وإعلانه بذلك الانقلاب على الاتفاق السياسي، لن يجد منّا إلا الحزم والقوة، وحيا القوات المسلحة الليبية الباسلة، والتي مازالت تتوافد من كل أنحاء البلاد، للدفاع عن حلم الليبيين في دولة مدنية ذات سيادة.

وحذر رئيس المجلس الرئاسي المتورطين والمشاركين في الأعمال التي تسبب في إزهاق الأرواح وتدمير الممتلكات العامة والخاصة بتقديمهم للقضاء المحلي والدولي .