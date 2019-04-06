حفتر يبحث تأمين طرابلس بعد انتهاء العمليات العسكرية

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بحث القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر اليوم السبت مع رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني ورئيس الأركان العامة الفريق عبدالرازق الناظوري، ووزير الداخلية إبراهيم بوشناف خطة تأمين طرابلس، والمنطقة الغربية بعد انتهاء العمليات العسكرية.

وأكد المجتمعون خلال الاجتماع الموسع في مقر القيادة العامة في الرجمة على ضمان عدم انقطاع الخدمات على المواطنين وتسهيل أمورهم الحياتية والمعيشية.

يشار إلى أن القوات المسلحة تخوض معارك شرسة ضد الجماعات الإرهابية والمليشيات المسلحة على تخوم العاصمة طرابلس وتمكنت من السيطرة على بعض المناطق.

وكان الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسماري قد قال اليوم السبت، إن القوات المسلحة مستمرة في التقدم وفي عدة محاور في طرابلس وهدفنا تأمينها ولا نريد توسيع العمليات العسكرية.

وأضاف المسماري خلال المؤتمر الصحفي الاستثنائي أنه قتل حتى الآن خلال المواجهات من جنود القوات المسلحة الليبية 14 جندي خلال عملية (طوفان الكرامة) لتحرير طرابلس .

ولفت الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة إلى أن القوات المسلحة الليبية تتوغل داخل طرابلس من ” 7 ” محاور رئيسية، موضحًا أن القوات الجوية لم تدخل إلى الآن في العمليات العسكرية الجارية لتحرير طرابلس.

وتابع المسماري:”لدينا تدابير لحماية المدنيين وعدم استخدام القوة المفرطة في معركة تحرير طرابلس، وأي طائرة ستستهدف قواتنا سنقوم بضربها وبضرب القاعدة التي أقلعت منها”.