حماية طرابلس تؤكد تراجع قوات الجيش وأسر شخصية بارزة في محور الجفرة

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أخبار ليبيا 24 – خاص

أكدت قوة حماية طرابلس، استمرار ضربات الطيران الحربي التابع للكلية الجوية مصراتة وقاعدة معيتيقة الجوية، حتى هذه اللحظات بشكل مكثف على سوق الخميس وغريان.

وأشارت القوة عبر صفحتها الرسمية عل فيس بوك – إلى أن القوات المسلحة العربية الليبية، تراجـعت مـن جميع المحـاور بعد ضربات موجعة من سلاح الجو ، في محور قصر بن غشير ووادي الربيع.

وأضاف أنها تراجعت إلى حدود مدينة غريان من محور الهيرة، بعد عملية نوعية من قوات المنطقة العسكرية الغربية، منوهًا إلى أن “كتيبة الحلبوص” تمكنت من أسر شخصية كبيرة تتبع القيادة العامة بمحور الجفرة.

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