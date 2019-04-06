هذا ماقاله “غسان سلامة” عقب لقاء “السراج” في طرابلس

أخبار ليبيا24

طمأن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة اليوم السبت، الليبيين بأن الأمم المتحدة لن تتركهم بأنفسهم وبأنها باقية في ليبيا للعمل باتجاه الحل السياسي والتسوية السياسية.

وأكد سلامة خلال كلمة له بعد اجتماع اليوم مع رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج أن الأمم المتحدة ساعية لإسكات صوت المدفع والتفاهم السلمي السياسي بين مختلف أطراف الأزمة السياسية الليبية دون اللجوء للتصعيد.

وأضاف الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة :”نحن هنا إلى جانب الليبيين، لن نتركهم بأنفسهم ولن نكفّ عن العمل ليلاً ونهاراً لتخفيف حدة القتال، لمنع التصعيد ولاستصدار موقف دولي موحد يؤيد توجهنا”.

وتابع سلامة :”إن توجهنا هو التوجه نحو إحياء العملية السياسية، نحو لمّ الشمل بين كل أطراف الأزمة الليبية ونحو التخلي عن لغة السلاح والتصعيد”.

وكان القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، أكد خلال لقاء عقده الجمعة مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن عملية تحرير طرابلس ستستمر حتى القضاء على الميليشيات في المدينة.

وقال حفتر لغويريش بحسب المكتب الإعلامي للقيادة العامة للقوات المسلحة عبر حسابه في موقع “فيسبوك”، “نحن مستمرون في عملياتنا حتى نخلص طرابلس من قبضة المليشيات التي ضاق الناس ذرعا بها وسرقت أرزاقهم”.