من “7” محاور رئيسية…المسماري: القوات المسلحة مستمرة في التقدم

أخبار ليبيا24- خاص

قال الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسماري اليوم السبت، إن القوات المسلحة مستمرة في التقدم وفي عدة محاور في طرابلس وهدفنا تأمينها ولا نريد توسيع العمليات العسكرية.

وأضاف المسماري خلال المؤتمر الصحفي الاستثنائي أنه قتل حتى الآن خلال المواجهات من جنود القوات المسلحة الليبية 14 جندي خلال عملية (طوفان الكرامة) لتحرير طرابلس .

ولفت الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة إلى أن القوات المسلحة الليبية تتوغل داخل طرابلس من ” 7 ” محاور رئيسية، موضحًا أن القوات الجوية لم تدخل إلى الآن في العمليات العسكرية الجارية لتحرير طرابلس.

وتابع المسماري:”لدينا تدابير لحماية المدنيين وعدم استخدام القوة المفرطة في معركة تحرير طرابلس، وأي طائرة ستستهدف قواتنا سنقوم بضربها وبضرب القاعدة التي أقلعت منها”.

وكشف الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة أن مدينة مصراته دفعت بتعزيزات عسكرية لمواجهه الجيش الليبي في طرابلس، مؤكدًا أنه لديهم كافة التدابير لذلك وأنهم لازلوا يعولون على الوطنيين في المدينة.

وأوضح المسماري أن القوات المسلحة ماضية في خططها العسكرية لتحرير طرابلس وتأمينها، وهدفها تحريرها من العصابات والجريمة والعناصر الإرهابية.

وأشار الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة إلى أن هناك وحدات خاصة تابعة للقوات المسلحة لتأمين البعثات الدبلوماسية ومؤسسات الدولة، لافتا إلى أنه لديهم قوات داخل أحياء مدينة طرابلس وستتحرك في الموعد المحدد.