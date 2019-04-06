مصدر: القوات المسلحة تدفع بقوة عسكرية “ضاربة” والكتيبة “210 مشاة” لم تعطى لها الأوامر بالتحرك

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كشف مصدر مطلع أن القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية تدفع بقوة عسكرية ضاربة قوامها ما يقارب 300 عربة مسلحة بعد إعطاء الأوامر لها بالتحرك.

وأضاف المصدر أن هذه القوة غير القوات العسكرية الضخمة والتي تخوض معاركها باتجاه هدفها المتمثل في تحرر العاصمة طرابلس.

وأفاد المصدر أنه إلى الآن الكتيبة 210 مشاة لم تعطى لها الأوامر بالدخول لأي معركة وهي في جاهزية لذلك إن أعطيت لها.

يشار إلى أن القوات المسلحة العربية الليبية تخوض اشتباكات مسلحة على تخوم مدينة طرابلس لتحريرها من الجماعات الإرهابية والمليشيات المسلحة.

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