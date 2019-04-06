لعدم خضوعها للكشف والموافقة…الرقابة على الأغذية يخلي مسؤوليته من السلع الداخلة عبر منفذ أمساعد

لعدم خضوعها للكشف والموافقة…الرقابة على الأغذية يخلي مسؤوليته من السلع الداخلة عبر منفذ أمساعد

أخبار ليبيا24

أعلن مركز الرقابة على الاغذية والأدوية عدم مسؤوليته عن أي سلع تدخل عبر منفذ أمساعد إذا لم تكن خاضعة للكشف ومتحصلة على موافقة المركز .

وأكد المركز في بيان صدر عنه الخميس عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” أن الموظفين جاهزين للعمل طوال اليوم في سبيل صحة وسلامة الوطن والمواطن.

وأشار المركز أن منفذ أمساعد البري يشهد تجاوزات من قبل من وصفهم بـ”ضعاف النفوس” والذين يقومون بإدخال السلع الغذائية دون الرجوع إلى مكتب مركز الرقابة على الأغذية والأدوية لمطابقتها والكشف عليها.

وناشد مركز الرقابة على الأغذية الجهات المسؤولة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعاون مع المركز لمكافحة هذا التجاوزات.

وكان مدير مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع البطنان محسن عبدالرازق الكريمي أكد في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا24″ أن جميع الخضروات والفواكه والأغذية القادمة من دولة مصر لا تخضع للرقابة على الرغم من أنه لدينا مكتب في منفذ امساعد البري.

وقال الكريمي إن جهاز الجمارك بالمنفذ لايقوم بواجبه المنوط به، وهو حجز البضائع التي تدخل إلى حين الكشف عنها من قبل الأجهزة المختصة.

وأوضح أن المركز يحتوي على أجهزة حديثة للكشف عن كافة البضائع، إضافة إلى تعاون جامعة طبرق مع المركز في إجراء التحاليل على كل الأغذية والفواكه والخضروات.