الزنتان ترحب بتقدم الجيش لتطهير طرابلس من “داعش” وبقايا الليبية المقاتلة والإخوان

أخبار ليبيا 24 – خاص

أصدرت القوى المدنية والاجتماعية والعسكرية في مدينة الزنتان بياناً بشأن الترحيب بتحركات قوات الجيش نحو المنطقة الغربية ودخولها العاصمة طرابلس .

ورحب البيان الصادر أمس الجمعة بتقدم قوات الجيش ودخولها إلى العاصمة طرابلس، مؤكداً على أن هذا التحرك جاء لتخليص المنطقة الغربية من كافة أشكال الإرهاب الذي أحتكر مقدرات وحاجات المواطن وأوقف مشاريع التنمية ونشر الفساد والجريمة والمليشيات المسلحة في كافة مؤسسات وأجهزة الدولة .

وأهاب البيان بكافة أبناء الشعب وخاصة أبناء المنطقة الغربية وطرابلس بأن يقفوا إلى جانب أبنائهم في القوات المسلحة ويمنعوا أي تشويش عليها ويحذروا شبابهم من مغبة الزج بهم في أي عمل عدائي ضد الجيش ، مؤكدين على أن القوات المسلحة تقوم بالعمل المناط بها في فرض الأمن وحماية المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة ولا تستهدف أي مرفق أو مدينة أو قبيلة بعينها .

وأشار بيان الزنتان إلى أن قوات الجيش موجودة منذ 4 سنوات في المنطقة الغربية تنفيذاً لتفويض الشعب لها في محاربة تنظيم الدولة “داعش” وبقايا الجماعة الليبية المقاتلة والإخوان ومجالس الشورى الإرهابية والتي تتخذ من العاصمة وبعض المدن ملجأً لها، بحسب نص البيان .

واختتموا أهالي الزنتان بيانهم بالتأكيد على أن الجماعات الإرهابية المذكورة تحاول شراء ذمم الشباب لاستعمالهم مشاريع موت لخدمة توجهاتهم المشبوهة ضد الرخاء والتنمية والبناء.