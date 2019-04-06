أواسط الكاراتيه تشارك في بطولة البحر المتوسط

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أخبار ليبيا24- خاص

يشارك منتخب ليبيا للكاراتيه لفئة الأواسط ضمن منافسات بطولة البحر الأبيض المتوسط في تركيا التي تحتضنها مدينة إنطاليا يومي 7-6 أبريل الجاري .

وقال رئيس الاتحاد الليبي للكاراتيه جمال الرعيض في تصريحات لـ”أخبار ليبيا24″ إن المنتخب يشرف على تدريباته المصري محمد فتحي.

وأضاف أن عدد الرياضيين المشاركين 5 رياضيين هم أيوب رابح ميزان تحت 52 و مصطفى الهروس ميزان تحت 60 وعلي المنقاش ميزان تحت 70 ونوري السعداوي ميزان فوق 70 و صالح عمر ميزان تحت 60.

من جهة آخرى تم انتخاب رئيس الاتحاد الليبي جال الرعيض كعضو مجلس إدارة باتحاد البحر الأبيض المتوسط.

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