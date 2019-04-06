استهدفت خلالها منزل لعائلة بالعزيزية .. الكلية الجوية مصراتة تؤكد شن غارة .. وعلميات الجيش الرد سيكون قاسي

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت غرفة عمليات القوات الجوية الرئيسية التابعة للقيادة العامة عن منع تحليق الطيران الحربي فيها، أو طائرة تصوير جوي من أي جهة كانت .

وأكدت غرفة عمليات القوات الجوية الرئيسية التابعة للقيادة بقيادة اللواء محمد منفور في بيانها اليوم السبت أنها ستتعامل مع أي طائرة حربية في هذه المنطقة كهدف معادي وسيتم ضرب المطار الذي أقلعت منه على الفور.

واستنكرت الغرفة بشدة القصف الإرهابي الغاشم على المدنيين في منطقة العزيزية من قبل طائرات المليشيات الإرهابية المسلحة التي انطلقت من مهبط الثانوية الجوية بمصراتة .

وأكدت أن الرد سيكون قاس جداً على هؤلاء الإرهابيون بما يكفل حماية المدنيين ويضمن عدم الاعتداء عليهم مرةً أخرى .

وأوضحت الغرفة أن طائرة حربية أقلعت من ثانوية مصراتة الجوية وحاولت استهداف القوات المسلحة هناك، إلا أن القصف أسفر عن إصابة إحدى العائلات القاطنة بأحد المنازل المجاورة لمنطقة القصف الذي نفذته هذه الميليشيات بالعزيزية .

ومن جهته، أكد المتحدث الرسمي باسم الجيش اللواء أحمد المسماري أن الحظر الجوي الذي فرضته غرفة عمليات القوات الجوية على المنطقة الغربية لليبيا لا يشمل الطيران المدني والمستهدف منه الطيران الحربي وطائرات التجسس والمراقبة

وكان المتحدث باسم غرفة عمليات الطوارئ بالكلية الجوية مصراتة التابع للرئاسي محمد قنونو، قال بأنهم تلقو الأوامر بتنفيذ طلعات جوية قتالية ورفع درجة الاستعداد وأنهم جاهزون لتنفيذ السراج ورفع درجة استعدادها القصوى وتنفيذ الطلعات الجوية الاستطلاعية والقتالية.

وأكد قنونو في بيان مصور أمس الجمعة جاهزية غرفته للتصدي لكل من يهدد حياة المدنيين والمرافق الحيوية، بالتنسيق والتعاون مع جميع الوحدات البرية والبحرية ودفاع جوي التابعة للرئاسي.

وأشار قنونو على أنهم حريصون على ما وصفها بـ”مكاسب ثورة فبراير المجيدة” ، وأنهم مع قوات الرئاسي على الارض حتى تحقق أهدافها.