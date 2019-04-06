منفور لـ”أخبار ليبيا24″: المنطقة الغربية منطقة عمليات لاطيران فيها أيًا كان

منفور لـ”أخبار ليبيا24″: المنطقة الغربية منطقة عمليات لاطيران فيها أيًا كان

أخبار ليبيا24 – خاص

قال آمر قاعدة بنينا الجوية وآمر غرفة عمليات القوات الجوية لـ”أخبار ليبيا24″ اللواء محمد منفور إن المنطقة الغربية منطقة عمليات عسكرية يمنع فيها الطيران لأي طائرة حربية كانت أي طائرة تصوير جوي من أي جهة.

وأكد المنفور بيان غرفة عمليات القوات الجوية الرئيسية التابعة للقيادة العامة حول اعتبار المنطقة الغربية منطقة عمليات عسكرية، موضحًا أنه سيتم التعامل مع أي طائرة حربية في هذه المنطقة ويعتبر هدف معادي وسيتم ضرب المطار الذي أقلعت منه هذه الطائرات .

وأضاف آمر قاعدة بنينا الجوية أن القواعد الجوية في بنينا وجمال عبدالناصر والوطية ومطار المرج والجفرة تشارك جميعها في العمليات.

وأفاد المنفور القوات الجوية هي مظلات جوية لحماية القوات التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية ضد أي تدخل جوي تقوم به الطائرات من الجانب الآخر.

أشار آمر قاعدة بنينا الجوية أن القوات المسلحة دخلت إلى منطقة بن غشير ومطار طرابلس والأوامر تسير وفق خطة مدروسة لدخول مدينة طرابلس في القريب العاجل.