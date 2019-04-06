بالفيديو .. لافروف : قوات حفتر تقاتل المليشيات ولن نسمح بالازدواجية في مجلس الأمن

أخبار ليبيا 24 – خاص

وأكد لافروف -خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت مع شكري صباح اليوم – بأن بلاده تتابع كيفة تعاطي مجلس الأمن مع هذه الأحداث، مؤكداً على رفض بلاده لتوجيه الاتهامات لأي طرف في هذه الأزمة من خلال مجلس الأمن .

واعتبر وزير الخارجية الروسي أن ليبيا أصبحت مدمرة بسبب عمليات الناتو في الـ2011 ، مبيناً بأن الاحداث الجارية الآن يتحمل مسؤوليتها الناتو الذي جعل ليبيا باباً للسلاح والهجرة غير الشرعية والإرهاب.

وأكد لافروف في نهاية حديثه على أن روسيا ومصر ينسقان جهودهما عن كثب لحل الوضع في ليبيا، مشيراً إلى ضرورة حل الخلافات من خلال حوار شامل .