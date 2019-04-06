أنباء عن سيطرة القوات المسلحة على مطار طرابلس…ومنع الطيران في سماء المنطقة الغربية

أنباء عن سيطرة القوات المسلحة على مطار طرابلس…ومنع الطيران في سماء المنطقة الغربية

أخبار ليبيا24

أكدت شعبة الإعلام الحربي أن القوات المسلحة بسطت سيطرتها على كامل مطار طرابلس الدولي وتقوم بعملية تأمينه كنقطة انطلاق للسيطرة على مواقع حيوية أخرى داخل العاصمة في الساعات القليلة المقبلة.

وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا اليوم السبت صورًا لتمركز القوات المسلحة العربية الليبية في مدخل مطار طرابلس وأخرى عند كوبري الزهراء الرابط بين مدينتي العزيزية و طرابلس.

وكانت شعبة الإعلام الحربي بثت لقطات لتعزيزات عسكرية من القيادة العامة للقوات المسلحة وصلت إلى مكانها المحدد ضمن عملية “طوفان الكرامة” التي أطلقها القائد العام المشير خليفة حفتر لتحرير العاصمة طرابلس من المليشيات والجماعات الإرهابية.

وكانت الاخبار تضاربت منذ يوم أمس الجمعة حول السيطرة على مطار طرابلس وبعض المناطق المحاذية له عقب اشتباكات خاضتها القوات المسلحة ضد المليشيات المتحالفة في العاصمة.

وفي ذات السياق، أعلنت غرفة عمليات القوات الجوية الرئيسية، اليوم السبت، أن المنطقة الغربية تعتبر منطقة عمليات عسكرية يمنع الطيران فيها لأي طائرة حربية أو طائرة تصوير جوي من أي جهة كانت.

وأكدت الغرفة أنها سوف تتعامل مع أي طائرة حربية في هذه المنطقة كهدف معادٍ وسيتم ضرب المطار الذي أقلعت منه على الفور.

وكانت طائرات تابعة لقاعدة مصراتة الجوية نفذت يوم أمس الجمعة غارات جوية استهدفت مواقع تمركز القوات المسلحة بعد صدور التعليمات من رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة.

يشار إلى أن وحدات عسكرية توجهت إلى المنطقة الغربية قاصدة العاصمة طرابلس عقب صدور الأوامر من قبل القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر الذي أطلق اليومين الماضيين عملية تحرير طرابلس من الجماعات الإرهابية والمليشيات المسلحة التي عاثت فيها فسادًا.