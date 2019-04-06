تواصل سقوط قواذف الـ (RBG) في بنغازي خلال المناسبات المختلفة

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سقط مقذوف (RBG) أمام مسجد الأنصار في منطقة الحدائق في مدينة بنغازي أمس الجمعة ويتسبب في أضرار مادية.

ورجح مصدر مطلع أن يكون المقذوف أطلق في مناسبة زفاف من إحدى المناطق وهي نفس المناسبة التي انطلق منها مقذوف آخر سقط في منطقة الليثي بعد ظهر الجمعة وتم تفكيكه من قبل قسم إبطال المتفجرات.

الجدير بالذكر أن مديرية أمن بنغازي والغرفة الأمنية المشتركة نبهت مرارا الجميع بعدم الرماية العشؤائية أو استخدام الأسلحة المتوسطة في المناسبات الاجتماعية وغيرها دون جدوى وقد أودت هذه التصرفات بحياة العديد داخل المدن دون عقاب لمرتكبيها.

وشهدت مدينة بنغازي خلال الأعوام الماضية حالات وفاة وإصابات لعدد من المواطنين خلال سقوط الرصاص العشوائي والقواذف التي تطلق خلال المناسبات الاجتماعية المختلفة ورغم المناشدات والتحذيرات لم تتوقف الظاهرة بعد.