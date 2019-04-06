الهلال يقفز رابعاً بفوزه على نجوم إجدابيا

أخبار ليبيا24- خاص

سجل فريق الهلال الأول لكرة القدم فوزا كبيراً على حساب النجوم إجدابيا بنتيجة 4-2 في مباراة جمعت الفريقان أمس الجمعة لحساب الجولة 11 من منافسات المجموعة الأولى للدوري الليبي.

سجل للهلال أنس المصراتي هدفين وهدف لكل من محمد المنصوري وأحمد العبار، وسجل هدفي النجوم المحترف النيجيري سايمون ومحمد شكربا .

وواصل فريق الهلال خلال المباراة أدائه المميز خلال الجولات الأخيرة مسجلاً فوزه الثالث في آخر 4 جولات.

وتأثر النجوم إجدابيا من غياب عدد من لاعبيه أبرزهم ناصر العروسي و عبادي بريش و صالح بوسيف و أيوب النيقر.

وبهذا الفوز رفع الهلال رصيده إلى 19 نقطة قفزت به للمركز الرابع بينما توقف رصيد النجوم عند 11 نقطة في المركز الثامن.