حفتر يؤكد استمرار العمليات العسكرية…ردود فعل دولية حول تحركات القوات المسلحة في طرابلس

أخبار ليبيا24

قال نائب مندوب بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة :”رسالتنا اليوم بوضوح هي دعوة الجيش الوطني الليبي للانسحاب إلى المواقع التي يشغلها في السابق ووقف النشاط العسكري”.

وأضاف نائب المندوب البريطاني في جلسة مجلس الأمن حول ليبيا “”بريطانيا دعت لهذا الاجتماع بشكل عاجل لأننا نشعر بالقلق إزاء الأحداث التي وقعت على مدار الأيام الماضية في ‫ليبيا، وتحديداً التحركات العسكرية والتقدم نحو طرابلس لا يوجد حـل عسكري في ليبيا”.

وتابع نائب المندوب البريطاني :”نحُث جميع الأطراف للعودة إلى مسار العملية السياسية بقيادة غسان سلامة واستئناف الحوار”.

وكان وزراء خارجية الدول الصناعية السبع الكبرى، دعوا أمس الجمعة، إلى “وقف فوريّ” لكلّ التحركات العسكرية نحو طرابلس.

وقال الوزراء المجتمعون في دينار في شمال غرب فرنسا، في بيان مشترك، “نحضّ كل الأطراف المعنية على وقف فوري لكل الأنشطة والتحرّكات العسكرية نحو طرابلس، والتي تعرقل آفاق العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة وتعرّض أرواح مدنيين للخطر وتطيل أمد معاناة الشعب الليبي”.

وشدّد وزراء خارجية كلّ من الولايات المتّحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا واليابان، في بيانهم، على أنّه لا يوجد حلّ عسكري للصراع الليبي، مؤكدين أنّهم “يعارضون أيّ عمل عسكري في ليبيا”.

وقال مضيف الاجتماع وزير الخارجية الفرنسية جان-إيف لودريان ونظراؤه الستّة إنّ “كلّ فصيل أو طرف ليبي يؤجّج الصراع الأهلي إنّما يلحق ضرراً بأبرياء ويعرقل السلام الذي يستحقّه الليبيون”.

وجدّد الوزراء دعمهم التامّ لمبعوث الأمم المتّحدة الخاص إلى ليبيا غسّان سلامة في البحث عن حلّ سلميّ للنزاع في هذا البلد.

ومساء الجمعة، اندلعت على بعد نحو 50 كلم من طرابلس معارك عنيفة بين ائتلاف المجموعات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق الوطني، والقوات المسلحة العربية الليبية.

وكان القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، أكد خلال لقاء عقده الجمعة مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن عملية تحرير طرابلس ستستمر حتى القضاء على الميليشيات في المدينة.

وقال حفتر لغويريش بحسب المكتب الإعلامي للقيادة العامة للقوات المسلحة عبر حسابه في موقع “فيسبوك”، “نحن مستمرون في عملياتنا حتى نخلص طرابلس من قبضة المليشيات التي ضاق الناس ذرعا بها وسرقت أرزاقهم”.

فيما أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اللواء أحمد المسماري أن العملية العسكرية التي تهدف إلى تحرير العاصمة طرابلس والتي أطلق عليها اسم (طوفان الكرامة) لن تتوقف حتى تنهي مهمتها، وذلك عقب ساعات من لقاء القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويترش في الرجمة.

وقال المسماري – في مؤتمر صحفي استثنائي مساء اليوم الجمعة في بنغازي حول مجريات المعارك في طرابلس – ” لن نتوقف حتى تنتهي العملية بالكامل ونشكر كل الجهود” في إشارة إلى مساعي الأمين العام للتهدئة .

وأشار إلى أن عملية تحرير طرابلس أطلق عليها القائد العام المشير خليفة حفتر اسم “طوفان الكرامة”، لافتًا إلى أن خمسة كم جنود القوات انتقلوا إلى رحمة الله في محور العزيزية جنوب طرابلس من بين أمس واليوم الجمعة .