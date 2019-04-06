صوان يعتبر تحركات القوات المسلحة نحو طرابلس إعاقة للملتقى الوطني 

أخبار ليبيا 24 – خاص

اعتبر رئيس حزب العدالة والبناء محمد صوان، ما تقوم به القوات المسلحة العربية الليبية من تقدمها نحو تحرير طرابلس، عرقلة للجهود الساعية للتسوية السياسية.

وأعلن صوان رفضه لما وصفه بـ”التحركات التصعيدية” لإثارة الفوضى وفرض واقع بقوة السلاح في الوقت الذي يتطلع فيه الليبيون لعقد الملتقى الوطني الجامع، في إشارة إلى انطلاق عملية تحرير طرابلس من قبل القوات المسلحة بقيادة القائد العام مشير أركان حرب خليفة حفتر.

وأكد صوان، أن تلك التحركات تعرقل جهود جميع الأطراف لإيجاد تسوية سياسية والحفاظ على المسار السياسي والتداول السلمي للسلطة، الذي يخنق أنفاس العسكر والدكتاتورية، ويخشاه كل مغامر يطمع في القفز على الحكم من على ظهر دبابة، بحسب قوله.

وحذر رئيس حزب العدالة والبناء، من أي مغامرات لفرض واقع بقوة السلاح، مؤكدًا على عدم صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام بخصوص إبرام الحزب لصفقات من شأنها أن تهدد ولو من بعيد قيام الدولة المدنية أو تسمح لشبح عسكرة الدولة والدكتاتورية أن تطل من جديد.

وقال صوان “نحن حزب سياسي؛ عدتنا بطبيعة الحال هي السياسة والتفاوض والحوار، أما من يصر على استخدام السلاح؛ فلا شك أن هناك جهات رسمية ستواجهه بوسائل مكافئة ونحن داعمون لها”.