بعد توارد أنباء عن مقتله.. الأمن المركزي أبوسليم يؤكد “الككلي بصحة جيدة”

بعد توارد أنباء عن مقتله.. الأمن المركزي أبوسليم يؤكد “الككلي بصحة جيدة”

أخبار ليبيا 24 – خاص

فند الأمن المركزي فرع أبو سليم، ما أشيع عن آمر الفرع عبدالغني الككلي من أنباء تشير إلى القبض عليه وكذلك التي تؤكد مقتله في اشتباكات العاصمة هذا اليوم.

وأكد الفرع، أن الككلي بخير وبصحة جيدة ويتابع العمليات العسكرية بشكل مباشر.

وكانت أنباء تواردت عبر صفحات التواصل الاجتماعي عن إصابة الككلي والملقب بـ””إغنيوة” أثناء الاشتباكات الجارية بالعاصمة، وأنه لا يزال يتلقى العلاج بمستشفى الحوادث أبي سليم.

هذا وأكدت تلك الأنباء شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة، التي أفادت بإصابة آمر الأمن المركزي أبوسليم خلال الاشتباكات جنوب طرابلس.