السراج يصدر تعليماته بتشكيل غرفة عمليات عسكرية جديدة

أخبار ليبيا 24 – خاص

شكل رئيس الرئاسي فائز السراج بصفته “القائد الاعلى للقوات المسلحة” اليوم الجمعة غرفة عمليات مشتركة تعود تبعيتها لرئيس أركانه الفريق الشريف .

السراج كلف في قراره رقم 37 لسنة 2019 اللواء أسامة جويلي آمراً للغرفة وبعضوية كل من آمر المنطقة الوسطى التابعة للرئاسي اللواء الحداد وآمر قوة مكافحة الإرهاب الجحاوي.

يشار إلى أن قرار السراج هذا يأتي بالتزامن مع دخول وحدات الجيش اليوم إلى منطقة قصر بن غشير ومطار طرابلس العالمي بعد سيطرتها على كامل الطريق المؤدية إلى مدينة غريان والاصابعة وترهونة.