عقوب يطالب المستشفيات والمراكز بطوق طرابلس بسرعة تفعيل “أقسام الطوارئ “

أخبار ليبيا 24 – خاص

طالب وزير الصحة بالحكومة المؤقتة الدكتور “سعد عقوب ” في تصريح مساء اليوم الجمعة مدراء المستشفيات العامة والمراكز الطبية التخصصية وإدارات الخدمات الصحية ببلديات طوق العاصمة طرابلس “ بغريان وصرمان ومستشفي تاجوراء والسبيعة والرجبان والزنتان” بتفعيل أقسام الطوارئ في تخصصات “الجراحة العامة، العظام، الباطنة، جراحة الأعصاب، النساء والولادة، الأطفال، التخدير والعناية الفائقة، الأمراض السارية”.

وشدد عقوب أن من أبرز أولويات وزارة الصحة المؤقتة تقديم الخدمة الطبية والحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين، مؤكدًا على سرعة تفعيل أقسام الإسعاف والطوارئ للمستشفيات الحكومية والخاصة وتقديم الخدمة الطبية والعلاجية للمواطنين والمقيمين ابتداءً من الرعاية الصحية الأولية إلى التعامل مع الحالات المرضية الطارئة والحرجة دون تأخير والقيام بالإجراء الطبي والفحص اللازمين مع ضرورة تعاون مناوبي المُستشفيات القريبة من العاصمة طرابلس مع أطقم الإسعاف، لما لذلك من دور في تحسين مُستوى أداء جهاز الإسعاف في مثل هذه الظروف.

وأشاد وزير الصحة بالدور الإنساني الذي تقوم به الكوادر الطبية ورجال جهاز الإسعاف والطوارئ، مؤكدًا علي دور وزارة الصحة الإنساني قبل المهني في تقديم الخدمات الصحية لافتًا إلى أهمية تضافر الجهود في العمل بين تلك الجهات لتجاوز الكثير من التحديات.

وبين عقوب أن كافة سيارات الإسعاف تعمل في تقديم كافة الخدمات الاسعافية ونقل الحالات المرضيه وأن من واجب أقسام الإسعاف والطوارئ بشقيها العام والخاص، تقديم الرعاية الصحية العاجلة للحالات التي لا تستدعي وضعها الصحي التأخير وتحت طائلة المسؤولية القانونية لأي تقصير يثبت، مؤكداً أن صحة المواطن هي الأساس والأولوية بالنسبة للوزارة والحكومية بشكل عام.

وشدد الوزير علي ضرورة سرعة التواصل مع رئيس جهاز الاسعاف والطوارئ بوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة و رئيس غرفة الاسعاف والطوارئ بوزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة لتشكيل “حلقة وصل” مع غرفة الطوارئ في تنفيذ برنامج موسع للاستجابة؛ً .

وأكد عقوب أن وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة على تواصل مستمر مع جميع المستشفيات بالمنطقة الغربية وخارجها، ومع مديري ومسؤولي قطاع الصحة والمستشفيات الميدانية العسكرية وفقا لتوصيات مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة متعهدآ باستمرار الدعم لحين انتهاء كافة العمليات العسكرية وتحرير العاصمة.