المؤقتة تهيب كافة الموظفين بالوزارات والمؤسسات في طرابلس ضرورة المحافظة على كافة الممتلكات العامة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أهابت الحكومة المؤقتة بكافة أهالي طرابلس وكافة الموظفين بالوزارات والمؤسسات والهيئات والمصالح العامة ضرورة المحافظة على كافة الممتلكات الخاصة بالجهات العامة من مقرات ومستندات، من خلال التعاون مع القوات المسلحة في تأمينها وتسيير الأعمال اليومية اللازمة للمواطنين .

كما تهيب بكل الجهات التي تتطلب طبيعة عملها البقاء طيلة اليوم والساعة، ضرورة الالتحاق بأعمالها وتنفيذ خطة الطواريء الخاصة بأمن العاصمة وتسيير خدماتها بما يكفل عدم انقطاع الخدمات على المواطنين، وتؤكد أنها حكومة كل الليبيين.