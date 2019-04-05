وصول الإمدادات الطبية من صحة المؤقتة لمدن طوق طرابلس

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد وزير الصحة بالحكومة المؤقتة الدكتور سعد عقوب في تصريح على حالة الجهوزية الكاملة والاستجابة السريعة لوزارة الصحة على جميع الجبهات وعلى كافة الأصعدة للمستشفيات بحوض طرابلس قبل دخول القوات المسلحة لتحرير عاصمتنا الحبيبة طرابلس .

وأضاف عقوب بأنه تم نقل عدة شحنات من الأدويه والمستلزمات الطبية وتخزينها بعدة مناطق بطوق طرابلس “الزنتان والرجبان وبلدة بئر الغنم ” بجنوب غرب طرابلس ذلك بالتنسيق مع القوات المسلحة قبل إعلان القائد العام المشير خليفة حفتر معركة الفتح .

وأكد وزير الصحة بأنه تم تكليف رئيس غرفة عمليات والطوارئ بوزارة الصحة إبراهيم اليتيمي بتولي نقلها وتخزينها بالمنطقة الغربية لتقديم الخدمات العلاجية والإسعافية والوقوف صفاً واحداً مع القوات المسلحة في حربها على الإرهاب .

ومن جانبه، أكد رئيس غرفة عمليات الطوارئ بالوزارة بأنه من خلال الزيارات الميدانية للمنطقة الغربية بناء على تعليمات وزير الصحة تم متابعة حالة الجهوزية الكاملة للمستشفيات وتوفير سيارات الاسعاف والطوارئ بما يضمن الكفاءة العالية والسلامة والسرعة اللازمة في تقديم الخدمات الإسعافية والعلاجية خلف القوات المسلحة في حربها علي الإرهاب والجماعات الإجرامية لتطهير العاصمة وما جاورها من المجاميع المتطرفة والمليشيات المسلحة والخارجين عن القانون وإنهاء حال فوضي السلاح .

‏‎وأكد وزير الصحة بأنه على تواصل مستمر مع جميع المستشفيات بالمنطقة الغربية وخارجها، ومع مديري ومسؤولي قطاع الصحة والمستشفيات الميدانية العسكرية وفقا لتوصيات مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة متعهدًا باستمرار تقديم الدعم لحين انتهاء كافة العمليات العسكرية وتحرير العاصمة.