روسيا تضم صوتها إلى دعوات الأمم المتحدة لوقف العمليات العسكرية في ليبيا

روسيا تضم صوتها إلى دعوات الأمم المتحدة لوقف العمليات العسكرية في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، روسيا تضم صوتها إلى دعوات الأمين العام للأمم المتحدة لوقف العمليات العسكرية في ليبيا، وخاصة هجوم الجيش الوطني الليبي على طرابلس .

وجاء في بيان الخارجية الروسية : “تقوم الأطراف المعارضة للجيش الوطني الليبي، بما في ذلك حكومة الوفاق الوطني، بتعبئة قواتها وسحب التعزيزات، هناك تهديد حقيقي بالمواجهة المسلحة الواسعة النطاق”.

وتابع البيان “الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش قد أعرب بالفعل عن قلقه البالغ إزاء التطورات الأخيرة في ليبيا، وحث على الامتناع عن التصريحات القاسية ووقف العمليات العسكرية. ونحن دولة روسيا ننضم إلى هذا النداء”.

وأصدر القائد العام المشير خليفة حفتر، الخميس الماضي، أوامره للقوات المسلحة بالتقدم نحو طرابلس، ضمن حملة بدأها يوم الأربعاء، لاستهداف الجماعات الإرهابية .