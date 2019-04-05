عقب التحركات العسكرية في طرابلس  … الجيش التونسي يعلن حالة النفير

أخبار ليبيا 24 – خاص

بعد أن بدأت قوات الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر في التقدم نحو طرابلس أصدرت وزارة الدفاع التونسية بيانا اليوم الجمعة دعت وزارة الدفاع التونسية جنودها إلى الحذر واليقظة وزيادة التشكيلات العسكرية عبر الحدود بمعبري الذهبية ورأس جدير، حسب “آر تي”.

وقالت الوزارة في بيان أصدرته اليوم: “تابعة لما يشهده الوضع الأمني في ليبيا من توتر وتحسبا لما قد ينتج عنه من انعكاسات على المناطق المتاخمة للحدود التونسية الليبية، فقد اتخذت وزارة الدفاع الوطني كل الاحتياطات الميدانية لتأمين الحدود الجنوبية الشرقية ومواجهة التداعيات المحتملة “.

وأكدت الوزارة أنها تشدد المراقبة الحدودية عن طريق “استغلال الوسائل الجوية ومنظومات المراقبة الإلكترونية للإنذار المبكر لكل التحركات المشبوهة”.