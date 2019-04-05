قوات الجيش تعلن السيطرة على منطقتي قصر بن غشير ووادي الربيع وسوق الخميس في طرابلس

قوات الجيش تعلن السيطرة على منطقتي قصر بن غشير ووادي الربيع وسوق الخميس في طرابلس

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابع للقيادة العامة سيطرة وحدات الجيش اليوم الجمعة على منطقتي قصر بن غشير ووادي الربيع وسوق الخميس في طرابلس .

وأوضحت الشعبة عبر حسابها في موقع “فيسبوك”، أن هذه العملية تأتي ضمن عملية “الفتح المبين” لتحرير طرابلس من “قبضة المليشيات والجماعات المسلحة”، التي أطلقها القائد العام المشير خليفة حفتر أمس الخميس .

وتقدمت الشعبة بالشكر لكل أهالي المنطقتين على مساندتهما للجيش والتفافهما حوله في الحرب على الإرهاب وإعادة استقرار الوطن.