حفتر يؤكد استمرار العمليات ضد الإرهاب .. و غوتيريش يغادر ليبيا بـ”قلق بالغ”

أخبار ليبيا24- خاص

أكد القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، خلال لقاء عقده اليوم الجمعة مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن عملية تحرير طرابلس ستستمر حتى القضاء على الميليشيات في المدينة.

وقال حفتر لغويريش بحسب المكتب الإعلامي للقيادة العامة للقوات المسلحة عبر حسابه في موقع “فيسبوك”، “نحن مستمرون في عملياتنا حتى نخلص طرابلس من قبضة المليشيات التي ضاق الناس ذرعا بها وسرقت أرزاقهم”.

فيما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أنه يغادر ليبيا بقلق بالغ، معرباً عن أمله في تجنب مواجهات داخل وحول العاصمة طرابلس.

وقال غوتيريش في تغريدة على “تويتر” اليوم الجمعة “أغادر ليبيا بقلق شديد ما زلت آمل تجنب المواجهة الدموية في طرابلس وحولها”.

وأضاف أن “الأمم المتحدة ملتزمة بتسهيل الحل السياسي، ومهما حدث، فإن الأمم المتحدة ملتزمة بدعم الشعب الليبي”.

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة، في وقت سابق من طرابلس التي وصل إليها الأربعاء الماضي، أن الأولوية للحل السياسي في ليبيا، مؤكدًا التزامه الكامل بدعم العملية السياسية التي يقودها الليبيون نحو تحقيق السلام والاستقرار والديمقراطية والرخاء للشعب الليبي.

ووصل غوتيريش إلى الرجمة بعد أن عقد خلال اليومين الماضيين لقاءين مع كل من رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، في طرابلس، ورئيس مجلس النواب، عقيلة صالح عيسى، في طبرق، وذلك على خلفية تصعيد التوتر في ليبيا مع انطلاق عملية قوات حفتر للسيطرة على عاصمة البلاد.

وفي تصعيد خطير للتوتر بين الطرفين، أعلن حفتر، أمس الخميس، إطلاق عملية “الفتح المبين” لتحرير طرابلس من “قبضة المليشيات والجماعات المسلحة”، بينما أوعز السراج بالتعامل بقوة لصد زحف قوات “الجيش الوطني”.

وفي ظل هذه التطورات يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا مساء الجمعة بناء على طلب بريطانيا لبحث التطورات في هذه البلاد الغنية بالنفط، وذلك وسط دعوات دولية إلى ضبط النفس ومنع اندلاع مواجهة عسكرية حادة.

وكانت قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، أعلنت اليوم الجمعة، السيطرة على عدد من المناطق جنوب غربي العاصمة طرابلس.