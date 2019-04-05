ماذا قال غوتيريش عقب مغادرته لبنغازي ؟

أخبار ليبيا24

قال الأمين العام للأمم المتحدة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الجمعة، أغادر ليبيا بقلب ثقيل وقلق عميق، ما زلت آمل أن يكون من الممكن تجنب المواجهة الدموية في طرابلس وحولها.

وتابع غوتيريش في تغريدة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :”الأمم المتحدة ملتزمة بتسهيل الحل السياسي، ومهما حدث ، فإن الأمم المتحدة ملتزمة بدعم الشعب الليبي”.

وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اليوم الجمعة استعرض مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش آخر المستجدات في الشأن الليبي وحول انعقاد المؤتمر الجامع.

وناقش صالح وغوتيرش خلال الاجتماع في طبرق بحضور رئيس بعثة الأمم المتحدة وممثل الأمين العام لدى ليبيا غسان سلامة ووكيل وزارة الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة حبيب الميهوب الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية من خلال القوانين الصادرة بالخصوص من مجلس النواب والتى سوف يصدرها لهذا الشأن ووفقا لمخرجات المؤتمر الجامع والاستفتاء على الدستور.