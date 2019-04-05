لعدم اتباع التعليمات…عسكري الزاوية يؤكد أسر 128 جندي من القوات المسلحة

لعدم اتباع التعليمات…عسكري الزاوية يؤكد أسر 128 جندي من القوات المسلحة

أخبار ليبيا24

أعلن المجلس العسكري لتجمع كتائب وسرايا ثوار الزاوية أنهم تمكنوا من أسر 128 جندي تابعين للقوات المسلحة العربية الليبية.

وطمأن المجلس عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أهالي الأسرى أنهم بخير وأمان وأنهم بين إخوانهم في مدينة الزاوية.

وأكدت مصادر متطابقة أن ﻛﺘﻴﺒﺔ ﻣﺘﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺻﺮﻣﺎﻥ ﻭﺻﺒﺮﺍﺗﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﻃﻠﺒﺖ ﻣﻤﺮًا ﻣﻦ ﺍﻟﺰﺍﻭﻳﺔ ﻟﻠﻌﺒﻮﺭ ﻧﺤﻮ ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ ﺩﻭﻥ ﻋﻠﻢ ﻣﻦ ﻏﺮﻓﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭأعطي ﻟﻬﻢ ﺍلأﻣﻦ ﻭﺍلأﻣﺎﻥ ﻭﺃﺛﻨﺎﺀ ﻣﺮﻭﺭ ﺍﻟﺮﺗﻞ ﺗﻤﺖ ﺍﻟﺨﻴﺎﻧﺔ ﻭﻣﺤﺎﺻﺮﺗﻬﻢ ﻭﺍﻟﻘﺒﺾ عليهم.

وأضافت المصادر أنه تم ﺃﺳﺮ الجنود ﺩﻭﻥ أﻱ ﻗﺘﺎﻝ أﻭ ﺣﺪﻭﺙ ﺍﺷﺘﺒﺎﻙ ﻭﺑﺪﻟﻴﻞ أﻥ ﺍلأﺳﺮى ﻛﻠﻬﻢ ﺳﺎﻟﻤﻴﻦ ﻭﻻﺗﻮﺟﺪ إﻱ ﺇﺻﺎﺑﺎﺕ بينهم وحتى ﺳﻴﺎﺭاﺗﻬﻢ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ لم تصب ولم تتعرض لأي أضرار.

وأشارت المصادر إلى أن ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﺻﺒﺮﺍﺗﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻟﻬﺎ، موضحة أن ﻫﺬﺍ ﻧﺘﺎﺝ ﻣﻦ ﻻﻳأﺨﺬ ﻭﻻ ﻳﺴﺘﻤﻊ إلى ﺃﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻴﺶ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ.