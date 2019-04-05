صالح يستعرض مع الأمين العام للأمم المتحدة مستجدات الشأن الليبي

صالح يستعرض مع الأمين العام للأمم المتحدة مستجدات الشأن الليبي

أخبار ليبيا 24 – خاص

استعرض رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اليوم الجمعة مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش آخر المستجدات في الشأن الليبي وحول انعقاد المؤتمر الجامع.

وناقش صالح وغوتيرش خلال الاجتماع في طبرق بحضور رئيس بعثة الأمم المتحدة وممثل الأمين العام لدى ليبيا غسان سلامة ووكيل وزارة الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة حبيب الميهوب الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية من خلال القوانين الصادرة بالخصوص من مجلس النواب والتى سوف يصدرها لهذا الشأن ووفقا لمخرجات المؤتمر الجامع والاستفتاء على الدستور.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق فإن صالح بحث خلال اللقاء آخر المستجدات في الشأن الليبي وسُبل إنهاء الأزمة الحالية في البلاد بالإضافة إلى الملتقى الوطني الليبي المُزمع إقامته بمدينة ” غدامس منتصف الشهر الجاري.

وأضاف ” بليحق ” خلال تصريح صحفي بأنه تم خلال اللقاء التأكيد على ضرورة أن تكون مخرجات “الملتقى الوطني” وفقاً لإرادة الليبيين دون تدخلات خارجية كما تم التأكيد على إنهاء الاستحقاقات القادمة بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.

ونوه أن رئيس مجلس النواب أكد على وفاء المجلس بكافة الاستحقاقات التشريعية المناط بها آخرها إصدار قانون الاستفتاء على الدستور الدائم في البلاد، وبأن يتم من خلال ” الملتقى الوطني الليبي ” وضع الآلية لإنهاء الأزمة الحالية في البلاد وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

ومن المزمع أن يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش الالقائد العام للقوات المسلحة مشير خليفة حفتر لبحث الأوضاع الأخيرة.