أحداث ليبيا تلقي بضلالها على تونس 

أخبار ليبيا 24 – خاص

أجبرت الأحداث والاشتباكات التي شهدتها المنطقة الغربية في ليبيا، دولة تونس لعقد اجتماعات طارئة، حيث أعلنت الحكومة التونسية الطوارئ لمدة شهر في كامل الأراضي التًونسية ابتداء من يوم غد السبت.

وكان رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي قد أشرف اليوم على اجتماع مجلس الأمن القومي التونسي بقصر قرطاج، واستعرض مع المجلس تطوّرات الأوضاع الأمنيّة في تونس والإقليميّة والدوليّة، وخاصة مستجدّات الوضع في ليبيا،

وأكد المجتمعون بحسب بيان لهم على خطورة ما آلت إليه الأحداث في هذا في ليبيا وضرورة تفادي التصعيد والتسريع بإيجاد حل سياسي مبني على الحوار بين كافة الأطراف بحسب البيان .