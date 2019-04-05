نصية يؤكد ترحيب مجلس النواب بالملتقى الجامع

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال النائب عبدالسلام نصية، أن مجلس النواب سيتعامل مع نتائج الملتقى الجامع الإيجابية وهي توحيد السلطة التنفيذية والانتخابات البرلمانية والرئاسية وفقا للإعلان الدستوري وتعديلاته .

وأكد نصية، في تغريدة له على تويتر، أن مجلس النواب يرحب بالملتقى الوطني الجامع لأنه فرصة كبيرة أمام الفرقاء الليبيين للعبور بالبلاد إلى بر الأمان .

ومن المقرر أن يعقد الملتقى الوطني الجامع في 14 أبريل الجاري في مدينة غدامس جنوب غرب البلاد، والذي تنظمه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ولم تنشر البعثة أي لائحة بأسماء المشاركين في الملتقى، كما أكد المبعوث الأممي غسان سلامة.