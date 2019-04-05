صحة المؤقتة ترسل دعم لمستشفيات طرابلس وما حولها 

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد وزير الصحة بالحكومة المؤقتة سعد عقوب، نقل عدة شحنات من الأدوية والمستلزمات الطبية وتخزينها بعدة مناطق بحوض العاصمة طرابلس.

وأوضح الوزير، أنه تم التخزين في مدن “الزنتان والرجبان وبلدة بئر الغنم” بالجبل الغربي وذلك بالتنسيق مع القوات المسلحة قبل إعلان القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر معركة الفتح المبين لتحرير طرابلس من الجماعات الظلامية.

وأضاف سعد عقوب، تم تكليف رئيس غرفة عمليات والطوارئ بوزارة الصحة ابراهيم اليتيمي بتولي نقلها وتخزينها بالمنطقة الغربية لتقديم الخدمات العلاجية والإسعافية والوقوف صفاً واحداً مع القوات المسلحة في حربها على الإرهاب .

وأشار وزير الصحة ، إلى أنه على تواصل مستمر مع جميع المستشفيات بالمنطقة الغربية وخارجها، ومع مديري ومسؤولي قطاع الصحة والمستشفيات الميدانية العسكرية وفقا لتوصيات مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة متعهدا باستمرار تقديم الدعم لحين انتهاء كافة العمليات العسكرية وتحرير العاصمة.

ومن جانبه أكد رئيس غرفة عمليات الطوارئ بالوزارة أنه من خلال الزيارات الميدانية للمنطقة الغربية وبناء علي تعليمات وزير الصحة تم متابعة حالة الكاملة لتجهيز للمستشفيات و توفير سيارات الإسعاف والطوارئ بما يضمن الكفاءة العالية والسلامة والسرعة اللازمة في تقديم الخدمات الإسعافية والعلاجية خلف القوات المسلحة في حربها لتطهير العاصمة وما جاورها من الجماعات المتطرفة والمليشيات المسلحة والخارجين عن القانون وإنهاء حال فوضي السلاح ..

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