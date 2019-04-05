“عقيلة صالح” يدعو للالتفاف حول المؤسسة العسكرية

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دعا رئيس مجلس النواب القائد الأعلى للقوات المسلحة عقيلة صالح المواطنين لدعم تحركات القوات المسلحة والالتفاف حول أبنائهم من منتسبي المؤسسة العسكرية.

وشدد صالح على ضرورة تقديم الدعم للقوات المسلحة والوقوف معها لبسط الأمن في كافة المناطق والمدن التي تدخلها من أجل تحرير كافة المدن والمناطق الليبية من الإرهابيين والمتطرفين ومن يهددون أمن وسلامة الوطن والمواطنين.

وقال رئيس مجلس النواب:”نؤكد لأهلنا في المنطقة الغربية بأن القوات المسلحة لا تستهدف أحداً سوى الإرهابيين والمتطرفين”

وتابع :”أن قواتهم تمد أيديها لكل أبناء الشعب الليبي والهدف من هذه العمليات هو بسط أمن الوطن والمواطن وفرض القانون عبر الأجهزة القضائية وليس لتقييد الحريات أو سلبها”.

واختتم صالح تصريحاته بالتأكيد على أن العملية تهدف لحفظ الممتلكات العامة والخاصة دون المساس بأي أحد.