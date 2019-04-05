عبر مطار معيتيقة…تعرف على الشخصيات التي غادرت طرابلس

عبر مطار معيتيقة…تعرف على الشخصيات التي غادرت طرابلس

أخبار ليبيا24

تحصلت “أخبار ليبيا24” على كشف بأسماء المغادرين للعاصمة طرابلس يوم أمس الخميس من خلال صالة كبار الشخصيات في مطار معيتيقة.

وأوضح الكشف أن تسع شخصيات غادرت العاصمة طرابلس عقب وصول القوات المسلحة العربية الليبية إلى ضواحي المدينة.

وبين الكشف أن عضو المجلس الرئاسي محمد عماري غادر إلى إسطنبول كما غادر عضوا المجلس الرئاسي فتحي المجبري وأحمد حمزة إلى تونس.

وغادر وزير الصحة في حكومة الوفاق محمد هيثم عيسى إلى إسطنبول، وغادر وزير الاقتصاد علي العيساوي أيضًا إلى إسطنبول.

كما توجه رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك إلى إسطنبول، إضافة إلى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله.

ومن قوة الردع امحمد أنذير توجه عبر مطار معيتيقة كذلك يوم أمس الخميس إلى العاصمة التركية، فيما غادر من وزارة الصحة يونس المحجوب العاصمة إلى تونس.