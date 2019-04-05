بعد 5 سنوات.. الحكومة المؤقتة تولي اهتماما مريبًا لمدينة بنغازي 

أخبار ليبيا 24 – خاص

منذ بداية شهر مارس 2019 ورئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، يجري زيارات يومية للمراكز الخدمية والحيوية في مدينة بنغازي، التي أصبحت الشغل الشاغل للحكومة بعد تشكيل لجنة إعادة اعمارها ، منذ أن تحررت من الإرهاب بداية العام 2018.

حيث بدأ الرئيس زيارته يوم التاسع من شهر مارس إلى مستشفى الجلاء للوقوف على سير العمل بالمستشفى، والاطلاع على غرف العمليات والعناية الفائقة وتفقد كافة النزلاء بمختلف الأقسام، مبديا امتعاضه الشديد من الإهمال وضعف الخدمات والتسيب الذي انعكس على حالات الإيواء والمترددين على هذا المرفق الطبي.

وكانت الزيارة مفاجئة وذلك لمعرفة المشاكل التي تواجه المرضى والعناصر الطبية في المستشفى، منددا بما رأى من نقص الأدوية والمعدات الطبية رغم تخصيص وتسييل مبلغ ستة ملايين دينار لتوفير الاحتياجات الطارئة، متوعدا باتخاذ أشد العقوبات حيال المسؤولين الذين قصروا في أداء مهامهم.

وبعد ذلك توالت زياراته إلى مستشفى الهواري للاطلاع على احتياجات المستشفى الذي كان مسرح للاشتباكات التي شهدتها المدينة خلال حربها على الإرهاب، وتفقد المرضى واطلع على أوضاعهم.

هذه الزيارات جاءت متوالية لرئيس الحكومة على مستشفيات بنغازي ولقاء المسؤولين عن هذه المرافق، وتلت ذلك زيارة إلى مقر جهاز الحرس البلدي بنغازي ولقاء رئيسه والعاملين به لسماع شكواهم والمشاكل التي تعرقل عملهم، ووعد بتقديم الدعم لهم.

جاءت هذه الزيارات بشكل يومي لرئيس الحكومة الذي بدا مهتما بمدينة بنغازي ومتابع لما يجري فيها، في محاولة ليكون قريبا من سكانها الذين تحملوا مرارة العيش والأزمات لعدة سنوات مضت وحاربت الإرهاب حتى تهالكت مبانيها بعد أن فقدت أبنائها بين قتيل ومصاب.

وفي الأول من أبريل أجرى عبدالله الثني، جولة داخل جامعة بنغازي للاطلاع على سير أعمال الصيانة الجارية بالكليات والإدارة العامة والمرافق الخدمية بالجامعة، وأبدى امتعاضه الشديد من التباطؤ في تنفيذ مشاريع صيانة الجامعة رغم توفر الغطاء المالي من قبل الحكومة، وانتقد بشدة تعدد اللجان المشرفة على مشاريع الجامعة مما نتج عنه التأخير في استكمال أعمال الصيانة للمباني المتضررة من قبل الجماعات الإرهابية.

كما انتقد الرئيس، البحث عن مصادر تمويل لمشاريع الجامعة رغم صرف الحكومة لخمسين مليون دينار لصالح الجامعة واستعدادها لصرف المزيد في حال تقدمت نسب الإنجاز في أعمال الصيانة.

وواصل رئيس الحكومة جولته بزيارة بعض مدارس التي تقع شرق بنغازي للإطلاع على تجهيزات هذه المدارس والبنية التحتية للمناطق الموجودة بها، كما اجتمع بالمعلمين وأولياء الأمور في تلك المدارس.

وكذلك أجرى عبدالله الثني، زيارة إلى مقر ديوان تعليم بنغازي للاطلاع على ما يعانيه القطاع التعليمي، مؤكدا أن الزيادة المقررة في رواتب المعلمين ستتوفر فور وجود غطاء مالي.

وزيارة أخرى غير معلن عنها لمستشفى النفسية بنغازي، للاطلاع على احتياجات المستشفى، تلت ذلك جولة تفقدية لمحطة شمال بنغازي البخارية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه.

وتفقد رئيس الحكومة المؤقتة، سير العمل بالمحطة من خلال الاستماع إلى شروح وافية من قبل المهندسين والفنيين القائمين عليها.

تزامنت هذه الزيارات مع انطلاق حملة نظافة واسعة لمناطق مدينة بنغازي تبعها تجوله في المدخل الشرقي لمدينة بنغازي مروراً بجزيرة الطيارة وصولا إلى الكورنيش المطل على البحر بمنطقة الصابري ونادي الهلال، مبديا امتعاضه الشديد من الإهمال وتكدس القمامة على جانبي الطرق العامة وعدم طلاء أرصفتها والاهتمام بإنارتها رغم المبالغ الطائلة التي خصصتها وسيلتها الحكومة المؤقتة بالخصوص.

وتوقف رئيس الحكومة في مستهل الجولة بجزيرة دوران حي السلام الواقعة في المدخل الشرقي لمدينة بنغازي، وتبادل أطراف الحديث مع المارة بتلك المنطقة مستمعا لشكواهم وأوضاع المدينة على وجه العموم.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء تعليماته لشركة خدمات النظافة العامة بالبدء الفوري في إزالة القمامة من جانبي الطرق العامة والعمل على نقلها للمكبات الخاصة بذلك، إضافة إلى طلاء الرصيف، والتعاون مع جميع الجهات في إصلاح الإعطاب في الطرق وإنارتها.

وكان رئيس لجنة إعادة إعمار بنغازي أعلن بداية مارس الماضي، أن إعادة إعمار المدينة يحتاج إلى 50 مليار يورو وذلك في الوقت الذي لا تزال تعاني فيه بنغازي من تراكمات الحرب التي دمرت البنية التحتية في أغلب الأحياء.

فيما قررت لجنة إعادة الاستقرار لبلدية بنغازي برئاسة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني، رفع ميزانية مشاريع استقرار البلدية إلى مليار و 767 مليون دينار خلال العام 2019 م.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بديوان مجلس الوزراء نهاية مارس في مدينة بنغازي لمناقشة سير عمل مشاريع اللجنة وأبرز العراقيل التي تواجهها، مؤكدا الانطلاق الفوري في كافة المشاريع الخدمية في المدينة التي عانت بسبب الحرب على الإرهاب.