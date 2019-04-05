كتيبة 166 تعلن مقتل جندي وإصابة 4 آخرين في العزيزية

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكدت الكتيبة 166 مشاة التابعة لقوات الجيش الوطني الليبي، مقتل الجندي محمد زمود الفاخري خلال المعارك التي دارت على مشارف العاصمة طرابلس.

وأوضحت الكتيبة – عبر بيان لها – أن الفاخري من سكّان مدينة اجدابيا، وهو أحد رجال الكتيبة وأبطالها الأشاوس.

وأفاد البيان، بإصابة 4 جنود بجروح متفاوتة جرّاء المواجهات المسلحة التي خاضتها القوات المسلحة بمنطقة العزيزية (45 كم جنوب طرابلس).

وكانت قوات الجيش الوطني الليبي قد تحركت أمس الخميس لتحرير العاصمة طرابلس، وأعلنت سيطرتها على مدينة غريان.