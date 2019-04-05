الاتحاد بطل ليبيا لكرة القدم داخل الصالات 

أخبار ليبيا 24 – خاص

تُوج فريق الاتحاد، أمس الخميس، بلقب البطولة الليبية لكرة القدم داخل الصالات بعد انتصاره المستحق على نظيره السويحلي.

وانتهت المباراة التي جرت على أرضية القاعة الكبرى بالعاصمة طرابلس بنتيجة (4-1)، وذلك خلال الجولة الأخيرة من نهائيات البطولة.

وتمكن فريق الاتحاد، من تحقيق الفوز على الأهلي بنغازي وأساريا في الجولتين الأولى والثانية، وهو نجح في تحقيقه فريق السويحلي .

وتنافست فرق الاتحاد والسويحلي والأهلي بنغازي وأساريا في النهائيات التي احتضنتها العاصمة طرابلس منذ الثلاثاء الماضي .