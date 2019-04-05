الأولمبي يهزم الشط بثنائية 

أخبار ليبيا 24 – خاص

خطف فريق الأولمبي، اليوم الخميس، فوزًا هامًا على الشط ابتعد به عن فرق المؤخرة.

وجاء الفوز بنتيجة (2-0) على أرضية ملعب طرابلس الدولي لحساب الجولة العاشرة من منافسات المجموعة الثانية للدوري الليبي.

وتقدم الأولمبي في الدقيقة 12 من الشوط الأول، مسجلًا هدفه الخامس في الدوري، وأضاف فرج كوبا الهدف الثاني في الدقيقة 62 بعد تسديدة قوية من مسافة بعيدة.

وقدم الأولمبي أداءً مميزًا، وسيطر على أطوار اللقاء، وخلق عدة فرص، وبرهن على تحسن واضح منذ استلام مدربة التونسي منير اشبيل لمهمة تدريباته .

وبهذا الانتصار بات رصيد الأولمبي 10 نقاط ليبتعد رويدًا عن التراتيب الأخيرة، بينما توقف رصيد الشط عند 6 نقاط في المركز العاشر للمجموعة الثانية .